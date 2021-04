Warum haben wir unser Kontomodell-Angebot überhaupt verändert?

Wir haben uns mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander gesetzt und unsere bisherige Angebotslandschaft überarbeitet. Unsere neuen Bonus-Konten sind für Sie noch attraktiver geworden.



So gibt es individuelle Lösungen für Kunden, die ihre Zahlungen weiterhin über die Bankstelle oder doch selbst online und/oder in Selbstbedienung erledigen wollen. Weiters möchten wir treue Kunden belohnen und bieten daher mit unserem Treuebonus Kunden, die mehrere Produkte bei uns nutzen, die Möglichkeit durch Mein Bonus bares Geld zurück zu erhalten.



Was bekomme ich als Kunde mit den neuen Bonus-Konten?

Mit den neuen Bonus-Konten können Sie aus mehreren Kontomodellen das wählen, das auf Ihren persönlichen Zahlungsverkehr zugeschnitten ist. Je nachdem, ob Sie für wenig Geld Ihre Zahlungen lieber online tätigen oder in der Filiale. Von der Einzelverrechnung für Wenignutzer bis hin zu exklusiven All-inclusive Variante.

Mit allen Bonus-Konten können Sie am Treuebonus teilnehmen und mit Ihren Raiffeisen Produkten Punkte sammeln. Je mehr Punkte Sie gesammelt haben, desto höher ist Ihr persönlicher Treuebonus nach einem Jahr.



Kann ich mich jederzeit für ein anderes Kontomodell entscheiden?

Ja, ein Wechsel zwischen unseren Bonus-Konten ist jederzeit möglich. Wenn Sie feststellen, dass aufgrund Ihrer Nutzung ein anderes Konto für Sie noch passender ist, kann Ihr Konto jederzeit umgestellt werden.



Der Kontofinder auf unserer Homepage hilft Ihnen, rasch heraus zu finden, welches Kontomodell aufgrund Ihrer Nutzung am besten zu Ihnen passt. Oder lassen Sie sich einfach durch Ihren Kundenberater informieren.



Warum ein Bonus-Konto bei Raiffeisen?

Wir sind eine österreichische Bank mit einem österreichischen Rechenzentrum, dies ist heute nicht mehr selbstverständlich. Bei uns zählen die Menschen. Darum ist Ihre Raiffeisenbank auch regional mit persönlichen Ansprechpartnern und Kundenberatern für Sie da.

Wir nehmen uns Zeit für Sie – unabhängig von Ihrer persönlichen Lebenssituation (z.B. in Ausbildung, angestellt, nicht berufstätig, …).

Im Sinne unseres genossenschaftlichen Gedankens übernehmen wir auch eine volkswirtschaftliche Verantwortung (z.B. sind wir auch ein wichtiger und beständiger Arbeitsgeber, fördern Kunst und Kultur sowie auch regionale Vereine u.v.m.).

Mit unseren neuen Bonus-Konten mit dem EXTRA machen wir es einfach und transparent mit den unterschiedlichen Entgelten bzw. inkludierten Leistungen. Sie profitieren von zusätzlichen Bonusleistungen – jederzeit für Sie online oder bei Ihrem Kundenberater abfragbar.

Sie können Ihre Kosten optimieren – abhängig von Ihrem Nutzungsverhalten und der Wahl des Kontomodells.

Die Bonus-Konten sind nur ein Teil unseres Angebots, daher möchten wir mit dem Treuebonus auch Ihre besondere Treue belohnen.



Wird mein Konto automatisch umgestellt?

Nein. Wir wollen mit jedem Kunden persönlich sprechen und Sie als Kunde geben uns die Zustimmung zur Umstellung.



Ich besitze mehrere Konten. Kann ich unterschiedliche Kontomodelle für die einzelnen Konten auswählen?

Selbstverständlich. Für jedes einzelne Konto finden Sie mit dem Kontofinder auf Grund Ihrer Nutzung das passende Bonus-Konto.



Was ist Mein Bonus?

Mein Bonus ist das Treueprogramm Ihrer Raiffeisenbank, mit dem Ihre Treue belohnt wird. Im Treuebonus belohnen wir Ihre Treue, wenn Sie viele Produkte bei Ihrer Raiffeisenbank haben. Pro Produkt und Monat erhalten Sie einen Punkt. Zu Beginn des Folgejahres erhalten Sie für Ihre gesammelten Punkte automatisch eine Gutschrift auf Ihrem Bonus-Konto.



Wie komme ich zum optimalen Jahresbonus?

Zu Ihrem maximalen Jahresbonus kommen Sie, indem Sie möglichst viele Produkte aus dem Portfolio Ihrer Raiffeisenbank nutzen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kundenberater und lassen Sie sich ein Angebot machen. Ihre Raiffeisenbank bietet Ihnen Produkte für alle Lebensbereiche an, egal, ob Sie auf ein Ziel sparen, einen Kredit benötigen, sich oder Ihre Liebsten absichern möchten oder einfach nur unkompliziert Ihre Finanzen verwalten möchten.



Wie funktioniert der Treuebonus?

Mit dem Treuebonus Ihrer Raiffeisenbank sammeln Sie Monat für Monat wertvolle Punkte. Je mehr Produkte Sie bei Ihrer Raiffeisenbank haben oder abschließen, desto mehr Punkte sammeln Sie.



Wann bin ich zur Teilnahme am Treuebonus berechtigt?

Wenn Sie Privatkunde sind, sowie ein Bonus-Konto und einen Mein ELBA Verfüger haben und die Einverständnis und Einwilligungserklärung befüllt haben, können Sie sich über Ihren Kundenberater oder online zum Treuebonus anmelden. Die Teilnahme ist ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr möglich (Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Es gibt altersbedingte Produkteinschränkungen.)



Wo sehe ich meinen Treuebonus?

Ihren Treuebonus können Sie jederzeit in Mein ELBA unter dem Menüpunkt Mein Bonus sowie online im Raiffeisen Shop Ihrer Raiffeisenbank einsehen oder durch Ihren Kundenberater beauskunften lassen.

Beachten Sie jedoch, dass die Punkte des Vormonats immer erst im Laufe des Folgemonats sichtbar sind. In der Regel um den 20. des Folgemonats.



Ab wann gilt der Treuebonus?

Der Treuebonus gilt ab dem Monat Ihrer Anmeldung zum Bonusprogramm Mein Bonus, wenn Sie alle Teilnahmebedingungen erfüllen (ein BONUS KONTO, einen Mein ELBA Verfüger und die Einverständnis-/Einwilligungserklärung abgegeben haben). Ab diesem Zeitpunkt sammeln Sie wertvolle Punkte.



Ist der ausgewiesene Treuebonus tagesaktuell?

Der Treuebonus wird monatlich zum Monatsletzten (Stichtag) berechnet. Ersichtlich sind die Punkte für Sie dann um den 20. des Folgemonats.

Wie lange ist das Bonus-Studentenkonto gratis?

Das Bonus Studentenkonto ist gratis, solange Sie studieren, jedoch maximal bis zum Erreichen des 27. Lebensjahres. Danach werden die mit Ihnen bei der Kontoeröffnung vereinbarten Entgelte verrechnet. Der Treuebonus läuft selbstverständlich weiter und Ihre Treue wird auch weiterhin belohnt.



Was ist im Bonus-Studentenkonto inkludiert?

Im Bonus-Studentenkonto sind viele Leistungen und Extras kostenlos inkludiert. So ist Ihre Kontoführung und elektronische Buchungen kostenlos. Außerdem erhalten Sie auf Wunsch eine Raiffeisen Gold Kreditkarte im ersten Jahr kostenlos mit € 25,- Startbonus und ab dem zweiten Jahr zum reduzierten Preis von € 34,50. Bis zu Ihrem 24. Lebensjahr runden wir das Angebot durch einen gratis Basis-Unfallschutz und unseren Club-Vorteilen ab. Mit dem EYCA-Logo auf Ihrer Debitkarte gibt es außerdem weltweit Vergünstigungen.



Was passiert, wenn ich mein Studium beendet habe?

Kurz bevor Sie Ihr Studium beenden, sollten Sie sich bei Ihrem Raiffeisen Kundenberater melden, um Ihren Gutschein zum Binden Ihrer Abschlussarbeit bei Facultas (bis maximal € 20,-) zu erhalten. Außerdem bekommen Sie von uns zu diesem feierlichen Anlass ein Abschlussgeschenk. Nach der Beendigung des Studiums geht Ihr Konto in das Bonus-Kontomodell über, das mit Ihnen bei der Kontoeröffnung vereinbart wurde. Der Treuebonus läuft selbstverständlich weiter und Ihre Treue wird auch weiterhin belohnt.



Welches Limit habe ich bei meiner gratis Gold-Kreditkarte für Studenten?

Abhängig von Ihren monatlichen Kontoeingängen kann ein individueller Rahmen vergeben werden. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Raiffeisen Kundenberater über Ihre persönliche Situation.



Was beinhaltet meine gratis Basis-Unfallversicherung für Studenten?

Die kostenlose Basis-Unfallversicherung beinhaltet einen weltweiten Versicherungsschutz, einen Unfallkosten-Ersatz von bis zu € 250,-, Bergungskosten von bis zu € 2.500,- und bei andauernder Invalidität, je nach Invaliditätsgrad, bis zu € 25.000,-.



Was ist ein Bonus-Jugendkonto?

Das Bonus-Jugendkonto ist das kostenlose Konto für alle von 14 – 19 Jahre und bietet viele Extras. Neben dem gratis Basis-Unfallschutz, der weltweit gilt, und vielen Ermäßigungen durch das EYCA-Logo auf der Debit-Karte, kommen noch die Ermäßigungen für Festivals, Konzerte, Sportveranstaltungen und vieles mehr in unserem Raiffeisen Club dazu. Und bei der Eröffnung gibt es noch JBL-Kopfhörer als Willkommensgeschenk.



Was beinhaltet meine gratis Basis-Unfallversicherung für das Jugendkonto?

Die kostenlose Basis-Unfallversicherung beinhaltet einen weltweiten Versicherungsschutz, einen Unfallkosten-Ersatz von bis zu € 250,-, Bergungskosten von bis zu € 2.500,- und bei andauernder Invalidität, je nach Invaliditätsgrad, bis zu € 25.000,-.

Kann ich mit meinem Bonus-Jugendkonto an Mein Bonus teilnehmen?

Das Bonus-Jugendkonto kann an Mein Bonus teilnehmen und im Treuebonus für viele Produkte Monat für Monat wertvolle Punkte sammeln. Die Punkte werden zu Beginn des Folgejahres dem Bonus-Jugendkonto gutgeschrieben.



Was ist das Bonus-Taschengeldkonto?

Das Bonus-Taschengeld Konto ist das kostenlose Jugendkonto für alle 10 - 14 jährigen. Eine Kontoüberziehung ist bei diesem Kontomodell nicht möglich. Für die völlige Sicherheit können Eltern die Kontobewegungen ihrer Kinder einsehen. Wenn Ihr Kind das 14. Lebensjahr überschreitet, geht das Konto automatisch in das Bonus-Jugendkonto über.



Kann ich mit meinem Bonus-Taschengeldkonto an Mein Bonus teilnehmen?

Das Bonus-Taschengeldkonto kann an Mein Bonus teilnehmen und im Treuebonus für viele Produkte Monat für Monat wertvolle Punkte sammeln. Die Punkte werden zu Beginn des Folgejahres auf dem Bonus-Taschengeld gutgeschrieben.